⭐︎最終値下げ⭐︎ 百貨店購入ステラマッカートニー スニークエリス　ブラック36

⭐︎最終値下げ⭐︎大阪 阪急百貨店のステラマッカートニーで購入スニークエリス サイズ36です。色はブラック4回ほど履きました箱、保存袋、カードあります。(写真10枚目)商品の状態は写真をご覧ください。あくまでも中古品になりますので、ソール汚れ、擦れなどありますが、まだいい状態の方かと思います。定価108,900円で購入。半額以下にいたします。気になる点がございましたらご質問ください。発送は全て揃っておりますので箱に入れた状態でいたします。靴はプチプチで改めて包みます。よろしくお願いします。カラー···ブラックシーン···カジュアル(普段使い)特徴/機能···厚底スニーカー



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