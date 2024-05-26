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イヴ・サンローラン　ヴィンテージ　ショルダーバッグ
商品番号 E92063661044
商品名

イヴ・サンローラン　ヴィンテージ　ショルダーバッグ
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 4,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました!素材···牛革(本革)カラー···ベージュ傷ではないのですが、表面に痕がついています光の加減でよくみないとわかりませんひもに型がついてしまっています長年箪笥の中にしまってあったので臭いがあります
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