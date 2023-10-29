LeSportsac レスポートサック バンブートート カモフラ柄

MEDIUMBAMBOOTOTEフラワーLSカモLeSportsacのバンブーシリーズ迷彩柄別売りストラップ付き阪神百貨店購入旅に数回使用しましたがまだまだ綺麗な状態ですあくまでも中古品だと御理解頂ける方のみご購入をご検討ください。気になる点は購入前にご質問ください。購入後の返品、クレームには対応致しかねます。※質問、購入に2、3日気付かない場合がありますので、お急ぎの方は購入をお控え下さい。また、お値下げ交渉にも対応致しかねます。



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