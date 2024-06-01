バスローブ 昇龍 ロング ドラゴン サテンシルク 刺繍 3色カラー 羽織り

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【ご注文の際にサイズとカラーをご指定ください】バスローブ昇龍ロングドラゴンサテンシルク刺繍3色カラー韓国ファッション神社寺羽織りMサイズ着丈約107cm肩幅約60cm袖丈約26cm身幅約61cmLサイズ着丈約114cm肩幅約62cm袖丈約27cm身幅約62cmXLサイズ着丈約119cm肩幅約64cm袖丈約28cm身幅約63cm【カラー】・ブラック・ブルー・レッド素材サテンシルク＊柄は全て刺繍です＊1つのお値段です＊腰紐付き＊ポケット2個付き【定価】6,980円【昇竜サテンシルクのバスローブ】幻想的で神秘的なドラゴンの刺繍バスローブです！運気上昇の翔龍！龍は、愛情運、財産運、金運、仕事運、出世運の分野に優れた力を発揮する龍といわれております。龍は幸運を手に収めるおまじない、活力あふれる龍と共に、強運を掴みましょう龍のご利益1龍のパワーは、困難な状況に陥ったときや、人間関係のトラブルがあった時なども良い方向に改善といわれております2富貴吉祥のシンボルとされ、愛情運、財産運、仕事運、出世運を呼び込み運が開けます3家や事務所の周りなどから入って来る邪気に対しては、強力なパワーで払ってくれるといわれていますサテンシルクならではのサラサラの生地でできています。古風龍柄を入れることで粋を演出し、和服を着る楽しみ、遊びごころを大切にしています女性でも男性でも使用可能なサイズ！ちょっと大きめなのでショートパンツ等と合わせて使用可能です。和装のガウンです！こちらはバスローブですが町内会や神社等でのお祭り、中学校・高等学校・大学での体育祭・文化祭・学園祭等、会社や各種団体でのイベントでもご利用頂けます注意事項●ＰＣモニターの色彩具合などにより、色の見え方に違いがある場合がございます。●生産時期によってデザインが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。●色やサイズがお気に召さないなどの交換、イメージと違った等による返品は未開封の商品でもお受け出来ません※ヒカルの商品はこちら