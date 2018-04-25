メゾンマルジェラ マルタンマンジェラ パリ回顧展限定ポスター 希少 レア 貴重

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商品詳細
2018年にパリで行われた回顧展会場限定ポスターです。現地で購入し、額縁に入れて飾っておりました。状態は写真でご確認ください。経年劣化あります。1から4枚目は実物写真お値下げ不可です！60cm×40cm額縁は含みません。ポスターは丸めて筒に入れて発送します。設立者にしてデザインを担当してきた男性マルタン・マルジェラ(MartinMargiela)は、1957年4月9日、ベルギーのヘンクに生まれた。1977年にアントワープ王立芸術学院へ入学、1979年に卒業。“アントワープの6人”と呼ばれるデザイナーらとはこの学校の同期にあたり、ゆえにこの6名、すなわちダーク・ビッケンバーグ、アン・ドゥムルメステール、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク、ドリス・ヴァン・ノッテン、ダーク・ヴァン・セーヌ、およびマリナ・イーらと並び称されることがある。この“アントワープの6人”の面々同様、自身も1980年代のパリコレクションで一世を風靡していた「コムデギャルソン」（川久保玲）の影響を受けることとなった。1984年に観賞したジャン＝ポール・ゴルチエのショーに感銘を受けてゴルチエのアトリエに入ることとなる。以後ゴルチエのもとで1987年までデザインアシスタントとして働いた。1988年に自身のブランド「メゾン・マルタン・マルジェラ」を立ち上げ、パリコレクションでデビュー。1997年から2003年にかけてはファッションブランド「エルメス」女性向けコレクションのデザイナーも担った。1997年に撮影された1枚を最後に写真が一切出てこないなど、その経歴を通してミステリアスな人物として知られている。ブランド「マルタン・マルジェラ」を傘下に置くディーゼル代表者の言によれば、創立20周年にあたる2008年のコレクション以来ブランド「マルタン・マルジェラ」との関わりはなく、引退状態にある。2019年ドキュメンタリー映画「MartinMargiela:InHisOwnWords」(2021年日本公開「マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”」)に出演。2021年現代美術ギャラリー「ZenoXGallery（ゼノ・イクス・ギャラリー）」に所属MartinMargielamaisonmargielamm6ジョンガリアーノ
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