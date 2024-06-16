R\u0026D.M.Co- パンジープリント コットン ロングワンピース

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R\u0026D.M.Co-パンジープリントコットンロングワンピースオールドマンズテーラー即購入⭕R\u0026D.M.Co-ハンドプリントコットンガーゼショール柄：パンジープリント PansyPrint素材：コットン100%サイズ：着丈約110cm（肩から裾）身幅脇下約43cm（平置き）ウエスト切り替えタック入りフレアー両サイドにポケット付き裏地付きとても綺麗なパンジープリントのワンピースです。希少なワンピース！防水対策をしてらくらくメルカリ便で発送❗ノーコメント、即購入OKです！ご理解いただける方はご購入ください。柄・デザイン...花柄