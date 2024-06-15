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商品詳細
ADMJエーディーエムジェィワンショルダーバッグスワロフスキーが目を惹くバッグですくたっとした柔らかいレザーです当方かなり肩幅がなくすぐバッグはずり落ちてしまうのですが落ちること無く持ちやすいです多少横長なので中身がパッと分かりやすいです中はマグネット開閉汚れても安心なナイロンとピンクの配色がとっても可愛いですサイズ縦27cm横34cmマチ10cm誤差は申し訳ございません保存袋付き素材...牛革(本革)カラーベージュ#ワンショルダーバッグ#ショルダーバッグ#スワロフスキー#ワンポイント#キラキラ#ロゴ#レザー
http://narcologia.ru/goods/moped274568.html
http://narcologia.ru/goods/conception250757.html
http://narcologia.ru/goods/encourage846172.html
A.D.M.J エーディーエムジェィスワロフスキーーショルダーバッグ
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