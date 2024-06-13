タグ付　CFC INDIA カットワーク シシュウ ブラウス　オフホワイト

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◆フェミニンさんにおすすめの新作ブラウスをご紹介◆コーディネートをお洒落に彩る存在感たっぷりの刺しゅうブラウス。ウエストのギャザーがふんわりと広がる女性らしいシルエットを表現致しました♪バックのV開き×リボンが後ろ姿まで抜かりないお洒落を演出◎コットン素材なので肌触りも快適です。どの角度から見ても女っぷり高くあか抜ける一押しブラウス。すっきりシルエットのボトムスとの相性抜群です！【POINT】・立体感のあるシルエット・女性らしさを加速するデザイン----------------------------------推奨着用シーズン：春～夏ケア方法：手洗い可・ドライクリーニング----------------------------------カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース素材···コットン季節感···夏