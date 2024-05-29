【美品】rienda ボウタイデザインブラウス 2way 花柄 長袖ブラウス

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ご覧いただきありがとうございます♡✿美品・即購入可能こちらは完売品となります♪✿商品名riendaリエンダボウタイデザインBLS✿定価/8,800円✿カラー/柄WHT⚠︎素人撮影のため実物と画像の色が若干異なって見える場合がございますのでご了承ください。✿サイズ/フリーサイズ平置き採寸/肩幅約34cm総丈（後）約68cm身幅（脇下）約53cm袖丈約63cm⚠︎素人採寸ですので多少の誤差はあります。✿状態ネットで購入し、一度だけ着用し保管しておりました。着用後はおしゃれ着洗剤を使用し優しく手洗いしてから保管しております。特に目立った傷や汚れ等はなく綺麗な状態です◎あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方ご購入よろしくお願いいたします(\u003e_\u003c)✿商品説明ホームクリーニング可能ボウタイデザインが可愛いシャツブラウス。ボウタイは取り外し可能なので、シンプルなシャツとしても2WAYで着用出来ます◎無地と柄の展開で、無地は艶感のある上品な布帛生地を使用し、大人っぽい雰囲気に仕上げました。また柄は多色ながらも派手過ぎず、レトロなタッチが大人っぽさを引き立てる柄域に拘りました。透け感の少ない素材を使用している為、インナーも着易いのが嬉しいPoint♡✿出品者より美品ですが見落としなどあるかもしれません。あくまでも初期傷や保管していた時の匂いなど気にならない方、購入よろしくお願い致しますm(__)mなるべくコンパクトな状態で発送させていただく場合もございますので、ご了承下さいませ。おまとめ割も可能ですのでお気軽にお声がけください♡こちらから出品一覧がご覧頂けます♫→#riri_closet長袖ブラウスボウタイブラウスリボン長袖シャツ花柄花柄ブラウス柄シャツROYALPARTYfrayi.dDATURANOIREmiriawizeimyistoireRirandtureApuweiser-riche