【グリーンレーベルリラクシング】Vネック　後ろワンポイント　トップス

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a0176テイスト・シーン...大人可愛い,カジュアル色...グレー袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント♡グレー色のVネックトップスです。♡裏地がついています。♡後ろのワンポイントが大人かわいいと思います。●サイズ：袖丈48cm.肩幅37cm.着丈前57.5cm後65cm.身幅47cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。(平置き採寸)●素材：写真がありますのでご確認下さい。●状態：素人見たてですが、脇下辺りにシミがあります(写真がありますのでご確認下さい)素人検品の為、見落としがある場合があります。ご了承下さい。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●写真と実際の色身が違う時が有ります。光の加減で多少の誤差がある場合があります。ご了承下さい。●その他、注意事項：プロフのご確認お願い致します。