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コムデギャルソン Tシャツ
商品番号 I72589469853
商品名

コムデギャルソン Tシャツ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

店舗にて購入し1度着用しましたが、自分にはサイズ感が合わず出品致します。レディースLサイズ、実寸にて着丈58センチ程です。#コムデギャルソン#COMMEdesGARÇONS
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