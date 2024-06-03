share spiritシルク装飾ドレスタンクifsixwasnine

シェアスピリットのシルクドレッシータンク品質タグにある素材全て使われているシェアらしいゴージャスな一品ですかなりこだわりありますサイズ36身幅39着丈56ブラックほとんど試着のみですがあくまでも中古になりますので神経質お断り★チェックはしてますが見落としなどある場合がありますので、神経質な方は本当お断りです神経質な方は入札禁止、落札後に色々言われるのは迷惑ですし、オークションですのでご理解ある方のみお願いいたします



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