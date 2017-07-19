HERMES(エルメス) グローブホルダー MM509

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商品詳細
以前、古物市場にて購入致しました。大人気HERMESお洒落なグローブホルダーです！カラー ゴールドsize 約横6cm 約縦2.8cm付属品 特になしランク ABMM509AB 9081000000252089 8/28
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