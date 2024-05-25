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商品詳細
値下げしましたー！この度はご覧頂きありがとうございます！ChloeCクロエシースモールトリフォールドレザー三つ折り財布です。一年弱使いました。他のお財布も併用して使っていましたので綺麗な方だと思います。日常使いによる小傷がありますがあまり目立たないと思います。小銭入れの中の布地にコインによる汚れがあり。（中古品、自宅保管ご理解の上ご購入お願いします。サイズ／（約）縦8.5横11マチ2.5内側:札入れ×1、カード入れ×4、オープンポケット×3外側:小銭入れ×1カラー／001ブラック素材／本体:カーフレザー裏地:ポリエステル、コットン付属品／紙タグ、ケアカード、ギャランティカード、収納袋、箱付き
http://narcologia.ru/goods/freshman107956.html
http://narcologia.ru/goods/navigate941430.html
http://narcologia.ru/goods/perforce946065.html
Chloe C クロエシー スモールトリフォールド レザー 三つ折り財布
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