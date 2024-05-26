極美品◆LVルイヴィトン◆グルネルPM◆ハンドバックショルダーバッグ◆ノワール黒

ご覧いただき本当にありがとうございます(*^^*)最初にプロフィールをご確認下さいませ★※お品物は全て、自宅保管になります。汚れ・ほつれ等見落としがある場合もございます。神経質な方は入札をご遠慮下さい。※発送は、基本平日のみになります。※出品物以外のアクセサリー類、バッグ、ベルト、帽子等は付属致しません。※画像は、一切加工しておりません。こちら、ルイヴィトン静岡松坂屋店で購入したグルネルPMとバンドーになります。グルネルPMは現在販売終了した商品なので希少、お色はノワールです。持ち手はバンドーを巻いて使用しておりましたのでそのままお付けいたします。※別売り不可数回の使用なので、特筆すべきダメージのないとてもキレイなお品物です。グルネルPMの箱は処分してしまった為、ございませんのでご了承下さい。画像9枚目はバンドーの付属品になります。画像1枚目がグルネルPMの付属品です。お探しだった方、気に入って下さった方、是非よろしくお願いいたします⭐︎LOUISVUITTON/ルイヴィトンアイテム：ハンドバッグ素材：エピサイズ：縦約20cm横約26cmマチ約12cmショルダー約108cmハンドル約27cmカラー：ノワールポケット内シリアルNo有り■スペック内側：ファスナーポケットx1マグネット開閉式付属品：ショルダーストラップ・ネームタグ#ルイヴィトン#LV#エピ#2way#ハンドバッグ#ショルダーバック#ビトン#斜め掛け♡バンドーBBポップ(マルチカラー シルク100％ 120x5cm)



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