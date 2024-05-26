FOXEY未使用品希少スーツケース

数年前にFOXEY直営店で購入しました。未使用品タグ付き持ち手、内側ベルト部分は購入時のままです。当日品数元々の少なく即完売となった商品です。旅行には使うのがもったいない方でもインテリアによく馴染みますので収納代わりにお使いなられてもおしゃれです。レザー部分がやや斑ですが傷はなく元々の風合いとご理解下さい。家の改装を期に出品させて頂きました。FOXEY好きの方もそうでない方も是非ご検討下さい。スーツケース容量...0〜40LH×W×D約55cm×40cm×22cm機内持ち込み可(115cm内)カラー...オレンジ柄・デザイン...無地FOXEYロゴ入り外ポケット1内ポケット2



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