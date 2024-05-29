SLOBE IENAストライプシャツ　匿名配送・送料込み

ブランドSLOBEIENAサイズFREEカラーレッド系赤茶色のような可愛いカラーです定価9900円（税込）5回ほど着用しております。状態良いです。丈が長めなのでタイトスカートや、ニットとの重ね着にもおススメです☺︎



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