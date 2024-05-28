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商品詳細
こちらで譲って頂いたお品になります。 とても素敵ですが、思っていたよりも重かったので、綺麗なうちに出品いたします。下記、前出品者様より引用させていただいております。良品角スレなし軽量シリアル撮影済MADEINITALY人気のトッズジェニュインレザー×ナイロンジャガードミキーハンドバッグです。手でお持ちいただくか、肘までかけて使用します。片腕を通して肩にかけるワンショルダーバッグ、セミショルダーバッグとして使用します。オシャレなデザイン。メルカリガイドに従い真贋鑑定済。どのファッションにも合わせやすいラグジュアリーバッグ。そのままご使用いただける良品上部ファスナータイプでセキュリティ○べたつきや粉吹きなし。長財布等入る大きさでとても使いやすいかと思います。100%正規品です。トッズが好きな方に使っていただければ嬉しいです。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮願います。タテヨコマチ(約cm)173011
http://narcologia.ru/goods/stepchild955652.html
http://narcologia.ru/goods/mythic538635.html
http://narcologia.ru/goods/response281742.html
トッズ レザー×ナイロンジャガード ミキーバッグ | www.architoile.com
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