ロッソ ROSSO アーバンリサーチ Pコート ピーコート M

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商品詳細
2点以上ご購入で同梱割引させて頂きます。お気軽にコメント下さい♪ロッソROSSOアーバンリサーチ表記サイズM実寸サイズ肩幅：約36cm 身幅：約49cm 袖丈：約58.5cm 着丈：約87cm 素材表地ウール90％、ナイロン10％裏地キュプラ100％色ベージュ状態若干の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージの無く良好です。あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので折りジワにご了承ください。その他多数出品しておりますので是非ご覧ください☆Y1021422 1021
http://narcologia.ru/goods/displease460231.html
http://narcologia.ru/goods/reflector683564.html
http://narcologia.ru/goods/choice689385.html
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