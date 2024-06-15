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✨良品✨COACH コーチ シグネチャー ショルダーバッグ キャンバス ベージュ
商品番号 F16649500842
商品名

✨良品✨COACH コーチ シグネチャー ショルダーバッグ キャンバス ベージュ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます❗️COACHコーチシグネチャーハンドバッグトートバッグワンショルダーバッグ肩掛けバックかばん鞄レザー本革革皮金具シルバー金具通勤通学旅行フォーマルエレガンスおしゃれ素敵シンプルメンズレディース■カラーベージュBEIGE■仕様ポケットの数外側0内側3■付属品特になし■素材レザーキャンバス■サイズ(cm)・ヨコ:30・タテ:20・マチ:6・ショルダー:68・重量:540g※平置き測定です。※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■配送宅配便コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。■購入場所大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)■状態外装に劣化やスレによる使用感はありますが、目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします！⚠️ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします‼️⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します‼️■注意事項・バッグのみの出品になります。・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。✨✨フォロー割引✨✨お得なフォロー割を用意しております❗️詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)フォロワー限定セールなども行っているので、是非フォローお待ちしております‼️他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️#FBsBrandAvenueCOACHタイプ別はこちら❗️#FBsBrandAvenueショルダーバッグ古物商許可も頂いておりますので、ご安心ください！管理番号AI460220J
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