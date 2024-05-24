k18 18金 750 ベネチアン チェーン ネックレス

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トップに合わせて購入したつもりでしたが金具が入らず未使用のまま保存してました（т-т）1度フィルムは外したので綺麗に貼り直せず、フィルムにシワがよってますが着用はしてません！購入時69,000円でした。そのままチェーンだけで着用してもシンプルで可愛いと思います♪長さ約41cm重さ約4g幅約1.1mm輪のサイズ約3.9mm材質···K18(18金)カラー···ゴールド