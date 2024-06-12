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FENDI マフラー
商品番号 U22804435975
商品名

FENDI マフラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIのマフラーです。よく見ると少し毛玉やほつれがありますが、まだまだご使用頂けるかと思います。中古品ですのでご了承の上ご購入ください。カラー···ブラック、グレーカラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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