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即納 美品♪カーサフライン ボアコート ホワイト F M〜L相当 リバーシブル
商品番号 E61108419004
商品名

即納 美品♪カーサフライン ボアコート ホワイト F M〜L相当 リバーシブル
ブランド名 カーサフライン
特別価格 税込 7,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASAFLINEのリサイクルポリウールリバーシブルコートです。ゆったりして体型カバーしてくれるデザインです。リバーシブルで着用可能の2WAY仕様です。お探しの方いらっしゃいましたらぜひ♫※撮影小物はつきません♡ブランドCASAFLINEカーサフライン♡カラーホワイト♡サイズFM〜L相当身幅約52cm着丈約104cm袖丈約53cm肩幅約50cm♡状態綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のため状態に関してわずかな差などを許せない方はご遠慮ください♡仕様即納美品ウール100%リサイクルポリウールリバーシブルコートキルティングコート定価6.9万リバーシブル2wayポケット有り▼他のカーサフラインの商品はこちら▼#カーサフライン＠Akane▼ボアコートはこちら▼#ボアコート＠Akane▼商品一覧はこちら▼#商品一覧＠Akane
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