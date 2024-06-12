即納 美品♪カーサフライン ボアコート ホワイト F M〜L相当 リバーシブル

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CASAFLINEのリサイクルポリウールリバーシブルコートです。ゆったりして体型カバーしてくれるデザインです。リバーシブルで着用可能の2WAY仕様です。お探しの方いらっしゃいましたらぜひ♫※撮影小物はつきません♡ブランドCASAFLINEカーサフライン♡カラーホワイト♡サイズFM〜L相当身幅約52cm着丈約104cm袖丈約53cm肩幅約50cm♡状態綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のため状態に関してわずかな差などを許せない方はご遠慮ください♡仕様即納美品ウール100%リサイクルポリウールリバーシブルコートキルティングコート定価6.9万リバーシブル2wayポケット有り▼他のカーサフラインの商品はこちら▼#カーサフライン＠Akane▼ボアコートはこちら▼#ボアコート＠Akane▼商品一覧はこちら▼#商品一覧＠Akane