Marcinkiewicz RCF + Bob Reeves C2J カスタム

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商品詳細
カスタムのトランペットマウスピースです。リムはMarcinkiewiczマーシンキウイッツRCF、アンダーはBobReevesボブリーブスC2Jです。フロリダのプロの放出品を購入しましたカスタムのリムRCFにボブリーブスの容積が大きいC2Jを組み合わせて作成されています。C2Jなのでトランペットでフリューゲルのようなダークな音をだすことができます。サイズはボブリーブス42ほどに感じます。外側が丸くクッションタイプのリムです。リムからカップにかけて2mmほど傾斜してから更に落ち込むように2段階で傾斜がされています。2-pieceタイプですが、固着していて取り外すことはできませんでした。他にも多数出品しておりますので良ければチェックください。#TPYの出品一覧はこちら種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピース
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