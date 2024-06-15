Tory Burch / 折りたたみ財布

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商品詳細
購入時価格:25,000円購入時期:2023年4月カラー···ベージュ財布形/開け口···三つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)ペブルドレザー製のマックグロートライフォールドウォレットは、ダイカットの新作スタックロゴと手縫いで施した垂直のピックステッチが際立つデザインです。ミニバッグに最適なサイズで、複数のコンパートメントを配しています。耐久性のあるペブルドレザーピンスナップ開閉内部カードスロットx2、札入れx1高さ：7.2cm、幅：9.5cmスタイルナンバー61970
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