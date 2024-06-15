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UGG シースルーシャツ
商品番号 M32757339349
商品名

UGG シースルーシャツ
ブランド名 アグ
特別価格 税込 1,403 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UGGアググラデーションシースルーシャツatmospinkアトモスピンク定価11000円鮮やかなグラデーションカラーがアクセントのシースルーシャツ。清涼感のあるポリエステルの使用しているため春夏にぴったりです。サイズ表記M肩幅54身幅58袖丈56着丈72テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル、韓国系色···ブルー青オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、襟付き
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