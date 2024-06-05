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「専用」 帝国ホテルプラザ SIBERIAN STORE 毛皮 ミンク バッグ
商品番号 A41468334466
商品名

「専用」 帝国ホテルプラザ SIBERIAN STORE 毛皮 ミンク バッグ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「専用」帝国ホテルプラザSIBERIANFURSTORE毛皮ファーミンクバッグ家族の者が購入し、ほぼ未使用の状態で保管していた毛皮のバッグになります。お品は多分ミンクで美しい栗色持ち手がモコモコの可愛い可愛いバッグです。自宅保管になりますが、匂い等もございませんのでご安心下さい。フェイクファーも素敵ですが、やはりリアルファーの美しさは隠しきれません。まだまだ暑いですが、とても素敵なお品ですので、ご検討頂けますと幸いです。自宅保管になりますので、ご理解よろしくお願いいたします。■サイズ縦約21cm横約31cmマチ約7cm■内側ファスナー付きポケット×1■付属品なし即購入可能です。
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