今年7月ごろ店舗にて購入しました。ブルーとホワイト、ブラウンの組み合わせがおしゃれなショルダーです。ショッピングの際2、3度使いました。大きな汚れなどはありませんが、写真の通り初期から青い生地が見えている部分がありました。保証書等は付きませんが、ご了承ください。即購入OK、コメントもお待ちしています♫以下、店舗サイトより説明もお乗せします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◇SamanthaThavasaPetitChoice(サマンサタバサプチチョイス)のウェーブフラップスマホショルダーサマンサタバサプチチョイスで1番人気のお財布機能付き、スマホショルダー。▼デザイン・シンプルなのでコーディネートに合わせやすく、様々なシーンで活躍◎・お財布機能付きですが、縦型なのでかさばらず、すっきり見えるデザイン。・前面のスマホ入れ部分はスナップボタンで開け閉めできる仕様になっています。▼機能性・前面はフラップ付きのスマホ入れ、背面部分はカードポケットとお札が入るポケット付き。・背面にはファスナーポケットがあり、小銭が入る仕様。・スリムながら収納が充実した多機能ウォレットショルダー。・普段のショッピングにはもちろん、旅行でも活躍すること間違いなし◎▼収納力・カードポケット×12・フリーポケット(お札も入るポケット)×4・ファスナーポケット(小銭入れ部分)×１



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