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商品詳細
マックスマーラMaxMara2way/本革斜め掛けショルダーハンドバッグサイズ◆33cm×25cm×15cm仕様◆メインファスナーポケット大×1両サイドフリーポケット大×2フリーポケット×2ファスナーポケット大×1ショルダーベルト×1カラー◆黒×赤×アイボリー×灰色材質◆本革生産◆MADEINITALY(イタリア製)状態◆中古☆厚いイタリアンレザーのMaxMaraバッグです。☆ハンドバッグとして斜め掛けショルダーバッグとして使い分けができます。ベルトはバッグ内に収納できます。☆マイナス点は外側の縁にスレがあります。使用には問題はありません。使用に問題はありません。☆底が広いので収納力のある実用的なバッグです。☆内側は比較的に綺麗な状態です。☆中古のABランク品です。
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マックスマーラ Max Mara 2way/本革斜め掛けショルダーハンドバッグ
マックスマーラ Max Mara 2way/本革斜め掛けショルダーハンドバッグ | フリマアプリ ラクマ
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○Max Mara マックスマーラ○レザー 本革○2way ショルダー バッグ ...
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マックスマーラ Max Mara 2way/本革斜め掛けショルダーハンドバッグ
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