SKB-2108 レーザー脱毛器 ノータイム アイスダンディ ...

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沖縄・離島は、追加送料がかかります。（質問にてご確認ください）ko305-15※お値引きはいたしませんので、あらかじめご了承ください。※製品の詳細はこちらをご覧ください。fachant.com/icedandy/↑商品説明のメーカーHPです。時々、クリックしても該当ページに飛ばない時があるようですが、その際はお手数ですが、URLをコピペして該当ページをご覧ください。●ご購入後、取引メッセージ欄にてお電話番号をお知らせください。（配送伝票に記入しなければならないため）●ご購入いただき24時間以内にご連絡いただけなかった場合は、ご購入者様都合のキャンセル扱いとさせていただき、ご購入者様の取消をいたします。●お支払いは48時間以内にお願いいたします。48時間以上お振込みがない場合は、お取引続行不可能と判断し、ご購入者様の取消をいたします。万が一、お支払いが遅れる際は必ずご連絡ください。