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デジタルパーマ機　本体\u0026ロッド
商品番号 F57008473194
商品名

デジタルパーマ機　本体\u0026ロッド
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 59,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デジパ本体　ODISEX使用年数は、2〜4回ぐらいです。目立つ汚れや傷はなく通電確認済みです。（細かな傷はあります）ロッドセット内容↓↓↓オレンジ26mm12本ブルー　　24mm10本イエロー　22mm16本レッド　　20mm16本オレンジ　18mm16本10枚目の画像、断熱シート30枚（中古）はサービスでお付け致します^^他サイトにも出品の為、購入前は、一言お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/peroration433715.html
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