デジタルパーマ機　本体\u0026ロッド

デジパ本体 ODISEX使用年数は、2〜4回ぐらいです。目立つ汚れや傷はなく通電確認済みです。（細かな傷はあります）ロッドセット内容↓↓↓オレンジ26mm12本ブルー 24mm10本イエロー 22mm16本レッド 20mm16本オレンジ 18mm16本10枚目の画像、断熱シート30枚（中古）はサービスでお付け致します^^他サイトにも出品の為、購入前は、一言お願い致します。



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