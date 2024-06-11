【ほぼ新品・保証付】三菱電機 NJ-BWD10-B 炊飯器(本炭釜) 5.5合

【ほぼ新品・保証付】三菱電機NJ-BWD10-B炊飯器(本炭釜)5.5合大手量販店で展示品を購入いたしました。展示されていた物なので、すり傷があります。写真参照ください。※付属品そろっています。元箱がないので他の箱を使い、厳重に梱包をして発送をいたします。2024年9月までのメーカー保証が受けられます。（メーカー保証書記入有）※初期不良はメーカー保証をご利用下さい。送料無料・即購入OKです。価格交渉中でも、購入して頂く方を優先します！らくらくメルカリ便(ヤマト)で発送いたしますのでご安心ください。他の商品も出品していますので、ぜひよろしくお願いします！！--商品説明--メーカー：三菱電機MITSUBISHI型番：NJ-BWD10-BJAN：4902901905025色：黒曜（こくよう）製造年度：2022年【 仕 様 】本体外寸サイズ(幅×奥行×高さ)：261×314×257本体質量：5.8kg最大消費電力：1400W年間消費電力量：86.1kWh/年(エコ炊飯)消費電力量(炊飯時)：163.5Wh(エコ炊飯)消費電力量(保温時)：17.5Wh(エコ炊飯)省エネ達成率：1炊飯方式：IHタイプ(連続沸騰)内釜：本炭釜内釜材質：炭素材料(純度99.9%)内釜厚さ：10.0mm内釜外面コート：炭コート内釜内面コート：ハードコート100(内釜内面コート3年保証)炊飯予約：2メモリー保温機能：たべごろ保温・一定保温・保温切付属品：自立しゃもじ、合ピタカップ(計量カップ)、取扱説明書兼炊飯用メニュー集、おいしいご飯の炊き方シート炊飯量···5.5合～8合未満



三菱電機 IH 炊飯器 5.5合 本炭釜 紬(つむぎ)かまど炊き 銘柄炊き 日本製 NJ-BWD10-B 黒曜



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