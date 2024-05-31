スペーシアカスタム　ダウンサス　MK53S RS-R

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商品詳細
RSRダウンサス スーパーローダウンタイプ2023年4月新車購入時に、取付したものです。約半年使用、走行8000kmとなります。取付取り外しの際につく傷等はあります。1万キロ未満ですので、まだまだご使用頂けます。発送は商品箱に、伝票を貼り付けますので、ご了承ください。取付時ダウン量を、3、4枚目にアップします。
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