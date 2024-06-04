N-BOX Custom. サスペンション

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商品詳細
N-BOXCcstom2018年12月登録のDBA-JF3より取り外したものになります。実走は、一万キロ未満のときに、足回り交換取り外し、自宅保管していました。ノーマルもどしにいかがでしようか。
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