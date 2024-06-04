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N-BOX Custom. サスペンション
商品番号 A82069583556
商品名

N-BOX Custom. サスペンション
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

N-BOXCcstom2018年12月登録のDBA-JF3より取り外したものになります。実走は、一万キロ未満のときに、足回り交換取り外し、自宅保管していました。ノーマルもどしにいかがでしようか。
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