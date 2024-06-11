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VWザ・ビートル16CBZ 左右リア　ショックアブソーバ　5C0512011CJ
商品番号 N66706275895
商品名

VWザ・ビートル16CBZ 左右リア　ショックアブソーバ　5C0512011CJ
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー純正品番　5C0512011CJ左右リアショックアブソーバーリサイクル品車名　VWザ・ビートル3ドアハッチバック交換用に購入しましたが、車を売却しましたのでお譲りします。オイル等の漏れはありませんし、自力ちゃんと戻ります。詳細な番号はパーツ写真をご確認下さい。当方は素人ですので、詳しい説明はできません。中古品であることをご納得の上、ご購入ください。
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