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ジムニーシエラ　jb74 新車外し　純正ショック\u0026スプリング
商品番号 N93037177196
商品名

ジムニーシエラ　jb74 新車外し　純正ショック\u0026スプリング
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジムニー　JB74シエラ純正ショックと純正スプリングになります。新車外しですが、取り外す際や保管中についた傷・汚れ・錆が多少あります。写真は使い回しのため、傷・汚れ・錆の状態については多少異なります。お気になさる方はご遠慮下さい。コイルスプリング(前後)4本ショックアブソーバ(前後)4本※フロントショックのブッシュは付属致しません。#ジムニー#ジムニーシエラ#新型ジムニー#ジムニーJB74#JB74#スズキ純正#新車外し
http://narcologia.ru/goods/recommended58690.html
http://narcologia.ru/goods/conception535257.html
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