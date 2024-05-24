ジムニーシエラ　jb74 新車外し　純正ショック\u0026スプリング

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ジムニー JB74シエラ純正ショックと純正スプリングになります。新車外しですが、取り外す際や保管中についた傷・汚れ・錆が多少あります。写真は使い回しのため、傷・汚れ・錆の状態については多少異なります。お気になさる方はご遠慮下さい。コイルスプリング(前後)4本ショックアブソーバ(前後)4本※フロントショックのブッシュは付属致しません。#ジムニー#ジムニーシエラ#新型ジムニー#ジムニーJB74#JB74#スズキ純正#新車外し