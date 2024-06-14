ノア ヴォクシー 70 車高調 リアアジャスター

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商品詳細
TEIN70系FFに取り付けてました。使用距離不明。ベイシス系かフレックス系のスプリングと思われます。バネの長さは約26cmです。レートは多分6kgです。写真のアジャスターの寸法でタイヤサイズ1922540で指1本はいるかはいらないぐらいです。レンチ付属。気持ち程度ですが、パーツクリーナーで拭きました。値下げ不可
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