YAMAHA RZ250 4L3 右側スイッチボックスになります。



ヤマハ 初期型 RZ250 RZ350 (4L3 / 4U0) 用 右 ハンドルスイッチ RZ125 ...



ヤマハ 初期型 RZ250 RZ350 (4L3 / 4U0) 用 右 ハンドルスイッチ RZ125 ...



ヤマハ 初期型 RZ250 RZ350 (4L3 / 4U0) 用 右 ハンドルスイッチ RZ125 ...



ヤマハ 初期型 RZ250 RZ350 (4L3 / 4U0) 用 右 ハンドルスイッチ RZ125 ...



ヤマハ 初期型 RZ250/RZ350用 右ハンドルスイッチ中古品 右側スイッチ ...



ヤマハ 初期型 RZ250 RZ350 (4L3 / 4U0) 用 右 ハンドルスイッチ RZ125 ...



中古】当時物 RZ250 (4L3）純正 ハンドル スイッチ /スイッチボックス ...



ヤマハ 初期型 RZ250/RZ350用 右ハンドルスイッチ中古品 右側スイッチ ...



ヤマハ 初期型 RZ250 RZ350 (4L3 / 4U0) 用 右 ハンドルスイッチ RZ125 ...



中古】当時物 RZ250 (4L3）純正 ハンドル スイッチ /スイッチボックス ...



新品ボルトオン]RZ350(4U0) RZ250(4L3)用左スイッチボックス - 通販 ...



ハセガワ1/12 「YAMAHA RZ250(4L3) 1980」の制作記録 (3ページ目 ...



バイクのハンドルスイッチをカスタムしてみませんか - 鈍速巡航



投稿詳細｜MOTOCLE



新品ボルトオン]RZ350(4U0) RZ250(4L3)用左スイッチボックス - 通販 ...

YAMAHARZ2504L3右側スイッチボックスになります。使う予定ないので出品します。現行車から外したので動作間違い無く使えます。古い物なので理解した上でお願いします。