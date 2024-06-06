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リポスフェリック ビタミンC 1箱 30袋
商品番号 H36319303293
商品名

リポスフェリック ビタミンC 1箱 30袋
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リポスフェリックビタミンC1箱30袋・直射日光をさけ、冷暗所にて保存・お値下げはご遠慮下さい。・新品・未開封品です。詳細は以下の通りです。ご参考にしてください。即購入していただいて大丈夫です。価格についてはギリギリで設定しております。そのため、値下げについてはご容赦ください
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