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プロデンティス　３箱
商品番号 K36494462475
商品名

プロデンティス　３箱
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイテリ菌　ロイテリ菌タブレット3個セットです発送時、箱が少し潰れる場合がございますが、中身には影響はでないためご了承下さいませ。物価の上昇によりこちらの値段より下げることはできませんのでご了承くださいませ。【発売元】バイオガイアジャパン株式会社　1箱(30錠)賞味期限2025.4
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