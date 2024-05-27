ドテラディフューザー　エッセンシャルオイルセット

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます(^^)5年前に購入、開封したものです。ディフューザーはエッセンシャルオイルの香りと色がついてしまっていますので、画像でご確認ください。残量、状態等は画像でご確認をお願いします。ディフューザーは10/8動作確認済みです。使用期限・サンリズム 2024年5月・イージーエア 2024年2月・オレガノ 2024年4月・ティートリー 2024年2月・フランキンセンス 2024年3月・ゼンジェスト 2024年2月・オンガード 2024年2月・ディープブルー 2024年1月お値下げは考えておりません。トラブル防止のため、ご不明な点は購入前にコメントください。※中古品のため神経質な方や、店頭にある新品をお求めの方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Persia982488.html
http://narcologia.ru/goods/message635627.html
http://narcologia.ru/goods/peroration937615.html
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