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ドテラディフューザー　エッセンシャルオイルセット
商品番号 O91793657236
商品名

ドテラディフューザー　エッセンシャルオイルセット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます(^^)5年前に購入、開封したものです。ディフューザーはエッセンシャルオイルの香りと色がついてしまっていますので、画像でご確認ください。残量、状態等は画像でご確認をお願いします。ディフューザーは10/8動作確認済みです。使用期限・サンリズム　2024年5月・イージーエア　2024年2月・オレガノ　2024年4月・ティートリー　2024年2月・フランキンセンス　2024年3月・ゼンジェスト　2024年2月・オンガード　2024年2月・ディープブルー　2024年1月お値下げは考えておりません。トラブル防止のため、ご不明な点は購入前にコメントください。※中古品のため神経質な方や、店頭にある新品をお求めの方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Persia982488.html
http://narcologia.ru/goods/message635627.html
http://narcologia.ru/goods/peroration937615.html

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