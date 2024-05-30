バーバリー マイバーバリー ブラッシュ オードパルファム 90ml

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商品状態 購入時期：2023年8月 残量：写真にてご確認お願い致します。 箱無し‎90ml商品説明‎フローラル調香師フランシス・クルジャンとクリストファー・ベイリーのコラボレーションによって誕生。朝の光に満ちたロンドンの庭園にインスパイアされた、開花したばかりのみずみずしい花々の魅力を捉えたフェミニンな香りのフレグランス。自宅で保管の為、ご了承の程ご購入ください。ご返品交換出来ません。#バーバリーマイバーバリーブラッシュオードパルファム90ml#バーバリー