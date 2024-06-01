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ティオン　ホームプラチナ4本（2本のみも対応可）
商品番号 D69681645464
商品名

ティオン　ホームプラチナ4本（2本のみも対応可）
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2本×2箱（計4本）での販売です。（2本のみ希望の場合¥3,600で対応可です。）現在は冷蔵保存してます。レターパックに保冷剤を入れて発送します。賞味期限2024.11月
http://narcologia.ru/goods/Taipei352271.html
http://narcologia.ru/goods/choice469885.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce260955.html
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