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- ティオン ホームプラチナ4本（2本のみも対応可）
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商品詳細
2本×2箱（計4本）での販売です。（2本のみ希望の場合¥3,600で対応可です。）現在は冷蔵保存してます。レターパックに保冷剤を入れて発送します。賞味期限2024.11月
http://narcologia.ru/goods/Taipei352271.html
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