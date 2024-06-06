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ヴァンクリーフ　キャンドル　新品
商品番号 L14198913206
商品名

ヴァンクリーフ　キャンドル　新品
ブランド名 ヴァンクリーフアンドアーペル
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァンクリーフでジュエリーを購入した際にいただいたアロマキャンドルです。可愛く包装されているので一度も開封してません。お写真でご確認お願いします。プレゼントにもどうぞ。
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