ヴァンクリーフ　キャンドル　新品

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商品詳細
ヴァンクリーフでジュエリーを購入した際にいただいたアロマキャンドルです。可愛く包装されているので一度も開封してません。お写真でご確認お願いします。プレゼントにもどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/competitive441781.html
http://narcologia.ru/goods/stealth302076.html
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