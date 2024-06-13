【お得な2個セット❤️】健康＆美容に抜群の日本製生酵素❤️OMX 5年発酵

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サプリメント形状...粒健康食品種類...栄養調整食品サプリメント種類...酵素★新品未使用品♪★送料無料・匿名配送・迅速発送♪★モデルの三浦りさ子さんもご愛飲♪★植物性・動物性乳酸菌を180種類以上の乳酸菌から厳選♪★海外でも認められたベストサプリメント受賞♪★良質な植物原料を発酵させ、体が吸収しやすい形に分解されている♪★92種類の野菜と12種類の乳酸菌パワー♪★安心・完全国内生産♪★ダイエット・健康維持に大活躍♪★飲みやすい粒タイプ♪★数少ない完全非加熱製法なので菌が生きて腸まで届く♪★原料にこだわりカプセルも植物性♪「OM-XDELUXE5、100粒」は、自然植物を12種類の乳酸菌で発酵・熟成させた健康補助食品です。東南アジアの伝統的発酵食品から分離・同定したプロバイオティクス乳酸菌TH10を利用し、発酵・熟成を経ました。植物性・動物性乳酸菌を180種類以上の乳酸菌から厳選。あなたのお腹に住んでいる、あなたにピッタリの乳酸菌を増やします。また、植物原料を発酵させ、カラダが吸収しやすい形に分解しています。92種類の素材を5年間かけて発酵させたOM-Xシリーズ◆生酵素92種類の旬の素材を発酵。旬の素材の持つ季節の力を非加熱製法で独自に発酵熟成。ドリンクタイプや粉末タイプの商品は、その多くが製造・充填段階で加熱をしています。生酵素「OM-X」は一切加熱しない発酵熟成方法を採用し、高温を加えない優れたカプセル技術で「生酵素」を凝縮しました。◆12種類の乳酸菌パワー！数々の研究実績が誇る独自の乳酸菌が発酵を促進。身体に住む善玉菌は一種類だけではありません。様々な乳酸菌のチカラを活かすために、厳選した12種類の乳酸菌で発酵させました。中でも「TH10乳酸菌」は数々の研究実績を誇り、6.25倍のパワーを発揮します。◆お召し上がり方１日３～５粒を目安に、水またはぬるま湯でかまずにお召し上がりください。＜製品詳細＞・商品名 OM-X 5年発酵 100粒入り×2個セット・賞味期限 2025年6月賞味期限に関しましては最新の商品を発送させていただきます。※3個以上ご希…