【最終値下げ】Byredoバルダフリックフランス製50ml

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商品詳細
定価24530円二年前新宿伊勢丹にて購入。数プッシュしか使っておりません。残量については写真をご確認ください。箱には少し汚れがあります。冷暗所で保管しておりましたが素人保管のため、神経質な方は御遠慮ください。
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