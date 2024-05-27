ラルフズクラブ　オードパルファン　ラルフローレン　香水

閲覧ありがとうございます。こちらは、ふかや花園プレミアム・アウトレットにて購入し数回使用しております。日本ではRALPHLAURENの限られた店舗でのみ販売されておりました。即購入可能です。定価 ￥17,600 ボトルタイプ...フルボトル100ml香り...ベチバー容量...50ml〜99ml (残量9割以上)種類...オードパルファム★商品説明(RALPHLAUREN公式サイトより)スタイルと文化のアイコンが集う場所、Ralph’sClubへようこそ。最高品質になるまで蒸留させた材料で独自に作り上げた、エレガントで自信に満ちたオードパルファム。ラバンディンとクラリセージのフレッシュな雰囲気が、シダーウッドバージニアとベチバーの暖かみのある高級感とバランスよく融合し、持続する官能的な森林の香りを実現。Ralph'sClubのパワーを体感し、フレグランスに包まれた人生最高の夜へ。・トップノート：ラバンディン、クラリセージ・ミドルノート：シダーウッドバージニア・ベースノート：ベチバー・スプレータイプのオードパルファム#RALPHLAUREN#ralphlauren#ラルフローレン#ラルフズクラブ#RALPH'SCLUB



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