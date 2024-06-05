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- 美品 1970s USAビンテージ スモーキー・ベア DAKIN \u0026 CO
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商品詳細
Vintage1970'sUSADAKIN\u0026CO.SMOKEYTheBEARFigure長らく開封せずに保管今回撮影のために出してみたのみの美品タグの変色、外袋の自然劣化はご容赦くださいm(__)mスモーキーベアーはアメリカで知らない人はいないぐらいおなじみのキャラクターです、1944年に山火事防止のキャラとして登場。高さ約21cm幅約10cm奥行き約7cm硬化プラスチック製?ソフビっぽく見えますがもっと硬いですいろいろほかにも出品中↓#知多ヴィンテージ#ヴィンテージ#アメリカン雑貨#アンティーク雑貨#インテリア雑貨#デッドストック#アメリカントイ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful536651.html
http://narcologia.ru/goods/tenet989063.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper686709.html
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#978【70年代】ビンテージ SMOKEY BEAR スモーキーベア フィギュア ソフビ DAKIN社製 | VINTAGE RUSH powered by BASE
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DAKIN☆スモーキーベア☆DEALERSHIP
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