バランスストーン　三角パステルカラー　11個セット

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商品詳細
楽天で購入しました。裏についてる滑り止めゴムが１つないですが、使用に問題はありませんでした。〈商品説明〉バランスストーンは、川の中の石を飛び移る遊びをイメージした遊具です。室内で遊びながら体幹、バランス感覚、運動能力を高めることができます！2歳以上のお子さんから遊べます。〈おすすめポイント〉・体幹、バランス感覚を鍛えられる・遊びながら全身の筋力が使える・距離感が養える・集中力、注意力が高まる#室内遊具 #バランスストーン #子供用遊具#知育玩具
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http://narcologia.ru/goods/subtropical884601.html
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室内遊びおもちゃ｜おしゃれな子供用バランスストーンの人気おすすめ ...
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