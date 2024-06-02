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美品】NIKE ナイキ 中綿 ベンチコート サイズS 防寒 観戦 トレーニング
商品番号 I97781971950
商品名

美品】NIKE ナイキ 中綿 ベンチコート サイズS 防寒 観戦 トレーニング
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,676 円
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商品詳細

⚫値下げ交渉可能です。フォローして頂いてからのまとめ買い、リピ買いのみ5％引き致します。⚫NIKEナイキ中綿ベンチコートです、⚫胸と袖先にマークの刺繍が有ります。中綿なので軽くて暖かいです。フードは固定されています。⚫表記サイズ:S　※実寸を参考に⚫色柄：ネイビー/ホワイト/レッド⚫付属品:無し⚫実寸サイズ着丈:約94cm肩幅:ラグラン袖の為計測不可身幅:約58cm裾幅:約56cm袖丈(脇下より):約52cm※素人による平置き採寸ですので多少の誤差は有ります。⚫コンディション(私感)軽度の擦り傷程度で、破れや汚れなどの目立つ様なダメージは有りません。⚫商品は手元にありますのですぐに発送可能です⚫商品は1点限り、即買いOK早い者勝ちとなります。その他の出品は⇒#monkeyb#nike#ナイキ#キッズ#ガール#ベンチコート#サッカー#フットサル#スポーツ観戦#通勤#通学#保護者
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